Bartyjeva in Nadal leto 2020 začenjata na vrhu

Najboljša Slovenka ostaja Polona Hercog, ki je pridobila eno mesto in je 49. igralka sveta. Tamara Zidanšek je eno mesto izgubila in je na 64., Kaja Juvanostaja na 126., Dalila Jakupovićpa je na 181. mestu. Ashleigh Barty na drugem mestu sledi Čehinja Karolina Pliškova, tretje in četrto mesto pa sta zamenjali Japonka Naomi Osaka, zdaj četrta, in Romunka Simona Halep. Halepova je mesto pridobila, ne da bi igrala, zato ker je Osaka izgubila točke, ki jih je lani osvojila na turnirju v Brisbanu, ta se letos začel v ponedeljek, kar je teden pozneje kot lani.

Na moški lestvici ATP na prvih treh mestih ostajajo Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đokovićin Švicar Roger Federer. Svoje mesto je obdržal tudi najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, ki je 58. igralec sveta. Blaž Rolaje na 143. mestu, Blaž Kavčičpa na 341.