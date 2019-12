Bartyjeva najboljša po izboru WTA, Wozniackijeva za slovo s Sereno

Triindvajsetletnica je letos osvojila teniški turnir za grand slam v Parizu ter zaključni turnir sezone WTA v Šenzenu in bo prvič "prezimila" kot vodilna na vrhu svetovne jakostne lestvice WTA. Ashleigh Barty je postala prva Avstralka po letu 1976 in Evonne Goolagong Cawley, ki se je zavihtela na vrh ženskega tenisa. Avstralka je za laskavo priznanje najboljše tenisačice v letu 2019 prejela kar 82 odstotkov medijskih glasov. V ožjem izboru za nagrado so bile še Bianca Andreescu, Simona Halep in Naomi Osaka.

Trener Bartyjeve Craig Tyzzer je bil izbran za najboljšega trenerja v turneji WTA leta 2019. Devetnajstletna Kanadčanka Andreescujeva je dobila priznanje za najboljšo novinko leta. Američanka Sofia Kenin je prejela priznanje za igralko, ki je najbolj napredovala, Švicarka Belinda Benčič pa je dobila nagrado za "povratnico" leta (igralka, ki je uprizorila najbolj opazno vrnitev), najboljši igralki dvojic sta Madžarka in Francozinja Timea Babos in Kristina Mladenović.

Wozniackijeva za slovo s Sereno Williams

Nekdanja številka 1 ženskega tenisa Caroline Wozniacki, ki je v začetku meseca sporočila, da bo po odprtem prvenstvu Avstralije končala kariero, je objavila podrobnosti o poslovilni tekmi. Zadnji dvoboj kariere bo odigrala v Koebenhavnu 18. maja prihodnje leto proti zmagovalki 23 turnirjev za veliki slam in dobri prijateljici, Američanki Sereni Williams.

Wozniackijeva je bila 71 tednov številka 1 na lestvici WTA, v karieri je osvojila 30 naslovov na turnirjih WTA, leta 2018 pa je postala še zmagovalka OP Avstralije.