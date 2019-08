Bartyjeva pred Osako, Bedene v Portorož kot 91. igralec sveta

Na vrhu lestvice ATP ni bistvenih novosti. Prva štiri mesta pripadajo Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu, Rogerju Federerju in Dominicu Thiemu, na peto mesto pa se je s finalom v Washingtonu prebil Stefanos Cicipas. Dvajsetletni Grk, ki je leta 2017 igral na challengerju v Portorožu in izpadel v polfinalu, je s tem dosegel najvišjo uvrstitev v karieri. Nemec Alexander Zverev je zdrsnil s petega na sedmo mesto, novi član prve deseterice pa je ta teden Južnoafričan Kevin Anderson. Iz "top 10" je izpadel Italijan Fabio Fognini.

Na ponedeljkovi teniški lestvici WTA med najboljšimi glede na minuli teden ni sprememb. Številka 1 ostaja Avstralka Ashleigh Barty pred Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Pliškovo. Najboljša Slovenka je Polona Hercog, ki je te dni uspešno nastopila v kvalifikacijah 2,8 milijona dolarjev vrednega turnirja v Torontu in se prebila na glavni turnir.

Hercogova je ta teden igrala v kvalifikacijah pokala Rogers v Torontu, ki se lahko pohvali z nagradnim skladom 2,83 milijona dolarjev (2,54 milijona evrov). Slovenska igralka je v prvem krogu kvalifikacij s 6:3 in 6:0 premagala Američanko Allie Kiick, v drugem pa s 6:4 in 6:3 še Nemko Andreo Petković ter se prebila na glavni turnir. V prvem krogu turnirja, kjer izmed najboljše svetovne petnajsterice manjkata le šesta in 15. igralka z lestvice, bo Hercogova lopar prekrižala s še eno Nemko, 12. nosilko Julio Görges, ki je na lestvici WTA na 25. mestu. V glavnem delu turnirja bo v Torontu med dvojicami zaigrala tudi Andreja Klepač. Od slovenskih igralk je Tamara Zidanšek na lestvici izgubila še dve mesti in je 64., povsem blizu najboljše stoterice pa je že Kaja Juvan, ki je ta čas 108. igralka sveta.

Lestvica ATP (5. avgust 2019):

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 12.415 točk

2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 7945

3. (3.) Roger Federer (Švi) 7460

4. (4.) Dominic Thiem (Avt) 4755

5. (6.) Stefanos Cicipas (Grč) 4045

6. (7.) Kei Nišikori (Jap) 4040

7. (5.) Alexander Zverev (Nem) 4005

8. (8.) Karen Hačanov (Rus) 2890

9. (9.) Daniil Medvedev (Rus) 2745

10. (11.) Kevin Anderson (JAR) 2500

...

91. (91.) Aljaž Bedene (Slo) 605

139.(145.) Blaž Rola (Slo) 387

243.(244.) Blaž Kavčič (Slo) 182

456.(606.) Nik Razboršek (Slo) 68

...

Lestvica WTA (5. avgust 2019):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 6605 točk

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 6228

3. (3) Karolina Pliškova (Češ) 6055

4. (4) Simona Halep (Rom) 5933

5. (5) Kiki Bertens (Niz) 5130

6. (6) Petra Kvitova (Češ) 4785

7. (7) Jelina Svitolina (Ukr) 4737

8. (8) Sloane Stephens (ZDA) 3773

9. (10) Arina Sabalenka (Blr) 3565

10. (9) Serena Williams (ZDA) 3410

...

54. (53) Polona Hercog (Slo) 1019

62. (60) Tamara Zidanšek (Slo) 910

108.(111) Kaja Juvan (Slo) 565

146.(144) Dalila Jakupovič (Slo) 432

...