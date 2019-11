Bartyjeva zmagovalka zaključnega turnirja sezone

Prva igralka na ženski jakostni lestvici je v današnjem velikem finalu po uri in 28 minutah premagala Ukrajinko Jelino Svitolino s 6:4 in 6:3. Bartyjeva je za današnjo zmago prejela ček v višini 4,7 milijona dolarjev in postala druga Avstralka, ki je zmagala na zaključnem turnirju. Pred njo se je tovrstnega uspeha veselila Evonne Goolagong Cawley davnega leta 1976.