Bejzbolska sezona pod še večjim vprašajem: 40 pozitivnih testov

Časnik US Times se sklicuje na dva vira in piše, da je novi koronavirus še zmanjšal možnosti za sezono 2020, ki bi se po načrtih morala začeti marca. Združenje igralcev MLB je preložilo za nedeljo napovedano glasovanje o tem, ali bodo sprejeli ali zavrnili predlog lige MLB o 60 tekmah v sezoni, po katerem bi igralci vseeno dobili polne plače. Liga se je sprva zavzemala za okleščen format 48 tekem, ki bi jih odigrali na domačih stadionih brez navijačev in gledalcev na tribunah. Od tega predloga so minili skoraj trije meseci, a dogovora še ni.

Redna sezona bi se v skladu s tem predlogom končala 27. septembra, odločilni boji končnice pa bi se lahko končali konec oktobra ali v začetku novembra, s čimer bi se izognili novim prekinitvam ob grožnji drugega vala epidemije novega koronavirusa v hladnejšem delu leta. Zadnja ponudba lastnikov je bila, da bi v sezoni korone odigrali 60 tekem, a združenje igralcev o tem predlogu ni glasovalo. Sezona bi se začela 19. ali 20. julija, pred tem pa bi imele ekipe tri tedne pripravljalnega obdobja.

Igralcem bi izplačali približno 37 odstotkov celoletnih plač v višini 1,5 milijarde dolarjev (1,34 milijona evrov), na razpolago pa bi imeli še denarni sklad za nagrade v končnici v višini 25 milijonov dolarjev (22,31 milijona evrov). Običajno vsaka od ekip v ligi MLB odigra 162 tekem na sezono. Zato si sindikalna stran prizadeva izposlovati večje število tekem, kar bi igralcem prineslo tudi več denarja. A korona kriza in novi primeri covida-19, ki so pretresli ligo MLB in povzročili zaprtje več pripravljalnih taborov po ZDA, so onemogočili izvedbo 70 tekem v sezoni, tudi 60 je malo verjetnih.