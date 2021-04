Roglič zmagovalec uvodne etape, Pogačar na 5. mestu

Dirka po Baskiji, ki zaradi razgibanosti terena velja za eno najzahtevnejših dirk v koledarju svetovne serije, se je začela s 13,9 kilometra dolgim kronometrom po Bilbau. Prvič v sezoni sta na isti dirki tekmovala oba najboljša slovenska kolesarja Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in oba sta sodila med favorite za uvodno etapno zmago.

Obenem je obema pisan na kožo profil slabih 14 kilometrov dolge preizkušnje v Bilbau. Preizkušnja se je začela z 2,6 km dolgim vzponom, nato je sledil lažji spust do zaključka, ko je kolesarje čakal tudi do 19-odstotni naklon v zadnjih 500 metrih do parka Etxebarria. Roglič je bil med prvimi na štartni listi, dobro je opravil s 13,9 kilometra dolgo traso in je prevzel za vodstvo s časom 17 minut in 17 sekund (povprečna hitrost: 48,22 km/h).

Najbolj se mu je približal Američan Brandon McNulty (UAE Emirates), ki je zaostal slabi dve sekundi (17:19), tretji je bil Rogličev moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard (17:35). Pogačar je bil med vsemi kolesarji na vrsti kot zadnji in je na koncu zasedel 5. mesto, zaostal je 28. sekund za Rogličem. Tretji Slovenec na dirki, Jan Polanc (UAE Team Emirates), je preizkušnjo končal s časom 18:30 in zasedel 50. mesto.

"Izjemno je biti nazaj. Sem zelo zadovoljen s svojo predstavo danes. Ja, odličen dan za nas danes. To je bil malce poseben kronometer, tako kot vedno v Baskiji. Všeč mi je bil, všeč mi je dirkati tukaj. Zabavna, dobra stvar za narediti. Nisva le jaz in Tadej na tej dirki. So tudi ostali fantje. Gre le za prvo etapo. Ostati moramo biti osredotočeni in tako nadaljevati. Bomo videli, kako se bo dirka odvila. Ne glede na vse bomo dali vse od sebe, videli bomo, kako se bo izšlo," je takoj po koncu etape povedal zmagovalec Roglič.