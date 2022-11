Bautista bo imel v Mandaliki prvo zaključno žogico

Sezona prvenstva Superbike gre proti koncu in Alvaro Bautista , si lahko naslov prvaka pridirka že na predzadnji preizkušnji sezone. Na sobotni dirki bo 37-letni Španec postal prvak v kolikor bo zmagal, ob tem pa bo njegov najbližji zasledovalec Toprak Razgatlioglu osmi ali slabši, ali pa če bo Bautista zasedel drugo mesto, Turek pa bo 13. ali slabši. V kolikor bo nekdanji dirkač razreda motoGP na sobotni preizkušnji tretji ali slabši, pa bo imel novo zaključno žogico za osvojitev prvega naslova prvaka v prvenstu Superbike že v nedeljo. Kvalifikacije in dirke si boste lahko v živo ogledali na VOYO .

Španec in Turek sta se pomerila že na petkovih prostih treningih in pokazala, da ljubitelje motociklizma čaka pester vikend v Mandaliki. Turek, ki brani naslov prvaka, je bil najhitrejši na prvem prostem treningu, Španec pa mu je na drugem prostem treningu vrgel rokavico in postavil najhitrejši čas dneva. Tretji najhitrejši čas prostih treningov je postavil Špančev moštveni kolega Michael Ruben Rinaldi, ki je v skupnem seštevku četrti in že prekrepko zaostaja za vodilno trojico, ki jo zaokrožuje šestkratni prvak Jonathan Rea. 35-letni Severni Irec je bil na prostih treningih četrti najhitrejši in tako še ohranja upanje za neverjetni sedmi naslov prvaka.