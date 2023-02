Bautista brani naslov, Danilo Petrucci novo ime tega tekmovanja

Na VOYO se vrača tudi motociklistični razred Superbike. Že ta teden boste ljubitelji motociklizma lahko spremljali dogajanje tam spodaj, prvi dirkaški vikend se bo namreč odvijal v Avstraliji. Španec Alvaro Bautista bo branil naslov svetovnega prvaka, je pa to tekmovanje bogatejše še za eno znano ime iz tega sveta, karavani se je v tej sezoni namreč pridružil tudi Danilo Petrucci. Dvakratni zmagovalec dirke v elitnem razredu MotoGP.

icon-expand Danilo Petrucci FOTO: motogp.com

Letošnja sezona motociklističnega razreda Superbike se bo začela že ta vikend, in sicer v Avstraliji. Čudovito dirkališče Phillip Island je eno bolj ikoničnih prizorišč tega prvenstva, prva dirka pa je bila tukaj leta 1990, takoj za razredom MotoGP, ki je prvo dirko izvedel leta 1989. Naslov svetovnega prvaka bo branil Španec Alvaro Bautista, ki si je v lanski sezoni zagotovil veliko prednost že veliko pred koncem tekmovanja in bil tako skoraj neulovljiv. Tudi v letošnji sezoni bo ena izmed vodilnih trojic tako Bautista, Turek Toprak Razgatlioglu ter Irec Jonathan Rea. V letošnji sezoni pa je ta motociklistična karavana pridobila še eno znano ime, Danilo Petrucci. Petrucci je ob novici, da bo kariero nadaljeval v tem razredu, priznal, da je Ducati želel, da ostane v MotoAmerici do leta 2023, ter razkril tudi, da so mu za to ponudili povišanje plače. "Zelo težko se je bilo odločiti" je dejal. "K razredu Superbike me je spodbudilo dejstvo, da se tam še nisem preizkusil," je Petrucci še povedal za GPOne.com.

Pa če se sedaj vrnemo nazaj k aktualnemu svetovnemu prvaku. Bautistina pot do vrha je bila vse prej kot lahka. Na začetku njegove kariere je skoraj moral prenehati z dirkami, ker je imel velike težave s financiranjem, govorilo se je tudi že o njegovi upokojitvi. Španec je v zgodnjih fazah svoje kariere tekmoval v lokalnem madridskem tekmovanju, leta 2001 je v prvenstvu CEV 125cc končal na 27. mestu, z vsega osmimi točkami. Ta točka v njegovi karieri bi se lahko obrnila drugače, če ne bi prejel ponudbe za dirkanje v španskem prvenstvu, ki jo je sprejel, ker je zares užival pri vožnji na motociklu. V svojem dokumentarnem filmu je o tem povedal: "Dobro se spomnim leta 2001, ko so moji starši plačali za vse stroške. In ni bilo več denarja, bili smo na koncu. Ko sem se odločil prenehati, je prišla zame ponudba, da končam špansko prvenstvo, in sicer s precej konkurenčno ekipo. In odločili smo se, da vendarle poskusimo. Ampak nismo si zastavljali velikih ciljev. Ne. Poskusil sem, ker sem užival na motociklu."