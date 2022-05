Bautista: Estoril mi ne leži kaj prida, a bom v igri za zmago

Pred durmi je tretji letošnji dirkaški konec tedna v razredu Superbike. Po dveh preizkušnjah je v skupnem seštevku v vodstvu Španec Álvaro Bautista, ki je zmagal tudi na zadnji, ko je šlo za VN Nizozemske. Današnji program nudi dve dirki, najprej dopoldanski Superpole z manjšim številom krogov, kasneje pa še osrednjo dirko dneva. Gre za VN Estorila. Prenos bo na VOYO. Do konca novembra se bo zvrstilo dvanajst dirk. Veliki finale bo 20. novembra na legendarnem Phillip Islandu v Avstraliji.

icon-expand Toprak Razgatlıoğlu, aktualni šampion, v tej sezoni še ni zmagal. Bo prvič prav v Estorilu? FOTO: Superbike

Dosedanji del sezone razreda Superbike sta zaznamovala Otočan Jonathan Rea in Španec Álvaro Bautista, ki sta dobila prav vse dosedanje preizkušnje. Za nami sta dve veliki nagradi in skupno odpeljane štiri dirke, po katerih je v vodstvu v skupnem seštevku prav Španec Bautista. "Malce se še lovimo tu v Estorilu, ki mi ni nikoli ležal kaj prida. A to ne zmanjšuje visokih ambicij, ki jih imam za prihajajoče dirke. Odločno bom branil vodilno mesto v skupni razvrstitvi. Tudi po tem koncu tedna želim ostati na prvem mestu v skupnem seštevku," je pred tretjo VN sezone dejal Bautista. Aktualni prvak, Turek Toprak Razgatlıoğlu, se še ogreva in morda bo prav na prihajajoči VN Estorila le prišel do premierne zmage nove sezone. Na prostih treningih pred današnjima preizkušnjama se je izkazal tudi Američan Garrett Gerloff z nekaterimi najboljšimi časi treningov. Prav omenjena četverica naj bi bila po vseh napovedih v boju za najvišja mesta tako v soboto kot tudi v nedeljo. Na prvem petkovem prostem treningu se je pojavila tudi rdeča zastava ob hujšem padcu Nizozemca Michaela van der Marka, ki so ga na podrobnejše preiskave odpeljali v bolnišnico v Lizboni.

Spomnimo, v izjemno napeti lanski sezoni smo vse do konca spremljali tesen boj za naslov prvaka med Toprakom Razgatlıoğlujem in Jonathanom Reo. Turški dirkač, ki je do skupne zmage prišel s 13 točkami prednosti, je skupaj z Britancem po mnenju stavnic tudi letos glavni favorit za naslov prvaka. Tretji na seznamu favoritov je trenutno vodilni v motoGP, Álvaro Bautista, sledijo pa Garret Gerloff, Scott Redding in Andrea Locatelli.

Letošnja sezona bo predvidoma dolga dvanajst dirk. Prvih devet bo (je) na stari celini (po dve v Španiji in na Portugalskem, po ena pa na Nizozemskem, Češkem, v Italiji, Veliki Britaniji in Franciji). Zadnje tri preizkušnje v oktobru in novembru bodo zunaj meja Evrope. Najprej se bodo dirkači preizkušali v Argentini, nato pa sledita še Indonezija in Avstralija.