Bautista v Estorilu pripravlja (zadnji) napad na Razgatliogluja

"Dokler so možnosti, bom verjel v zasuk in mojo končno zmago. Toprak je v odličnem položaju, a še nič ni izgubljenega. Do konca so še štiri preizkušnje in šel bom iz dirke v dirko. Na Estoril imam odlične spomine, nazadnje sem tu slavil," se je spomnil 39-letni Bautista, ki še kot edini diha za ovratnik odličnemu Razgatliogluju.