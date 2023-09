Bautista vrnil Razgatliogluju in v zadnjem krogu dobil Superpole dirko

Ljubitelji motociklizma lahko tudi za vikend uživate v dvojnem sporedu. Poleg VN Indije v razredu motoGP, se razred Superbike meri na VN Aragonije. Vodilni v skupnem seštevku Alvaro Bautista je na sobotni dirki padel in Topraku Razgatliogluju, ki je bil drugi dovolil, da se povsem približa. A na nedeljski Superpole dirki je Španec privil ročico za plin in v zadnjem krogu prehitel tako Razgatliogluja kot tudi Jonathana Reo in tako napovedal zanimivo glavno dirko, ki si jo boste lahko ob 14.00 v živo ogledali na VOYO.

icon-link Superbike Aragonija FOTO: VOYO Superbike sezona 2023, skupni seštevek (28/36):

1. Alvaro Bautista (Ducati) ... 479 točk 2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ... 437 točk

3. Jonathan Rea (Kawasaki) ... 315 točk

4. Andrea Locatelli (Yamaha) ... 275 točk

5. Axel Bassani (Ducati) ... 226 točk 6. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) ... 197 točk icon-link Superbike Aragonija FOTO: VOYO