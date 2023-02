Bautista že uvodoma nakazal, kako se bo sezona sukala

Medtem ko razmerja moči v novi sezoni prvenstva motoGP še niso povsem jasna, lahko po prvih dirkah prvenstva Superbike v Avstraliji vidimo, da Bautista in Ducati nadaljujeta zagon iz prejšnje sezone.

Dirkače elitnega razreda MotoGP pred prvo dirko konec meseca čakajo še ena testiranja. In trenutno razen tega, da se na polno vrača Marc Marquez in da so Ducatiji še vedno hitri (in številčni), pravzaprav ni mogoče veliko napovedati. V prvenstvu Superbike pa so za dirkači že tri dirke na prvem prizorišču na Phillip Islandu in tisto, kar smo videli tam v različnih vremenskih razmerah, kaže, da je aktualni prvak Alvaro Bautista, pa tudi prvak med konstruktorji Ducati, s trojno zmago še vedno razred zase.

Novinca v letošnji sezoni Danilo Petrucci in Dominique Aegerter sta že na prvem prizorišču pustila močen pečat. S tretjim mestom Švicarja na kvalifikacijah in osmim mestom Italijana na prvi dirki tudi rezultatski, predvsem pa "divjaški". Oba sta pokazala hitrost, željo in tudi agresivnost in tako je na prvi dirki Petrucci s steze skoraj izrinil Xavieja Vierga, Aegerter pa na drugi – kvalifikacijski kratki dirki – Jonathana Reaja. Sicer gre za zelo izkušena dirkača, spomnimo, Petrucci ima zmago tako v prvenstvu MotoGP kot na etapi relija Dakar, Aegertier pa je aktualni prvak tako razreda Supersport 600 kot motoE.