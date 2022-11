Bautista: Danes so se mi uresničile sanje

Alvaro Bautista si je na svojem Ducatiju v nedeljo v Indoneziji pripeljal naslov svetovnega prvaka v motociklističnem razredu Superbike. Dramatična dirka, ki je štela 21 krogov, je bila več kot zanimiva. Španec se je boril proti turškemu dirkaču Topraku Razgatliogluju, ki je kazal dominantne predstave na tem dirkališču že v soboto. Čeprav ni uspel preprečiti Turkovega hat-tricka (tri osvojene zmage v Indoneziji), je z drugim mestom vseeno zapečatil naslov svetovnega prvaka. Po tem, ko se je leta 2019 pridružil motociklistični karavani Superbike je z Ducatijem osvojil 11 zaporednih zmag, ki pa so ga kljub vsemu na koncu postavile na drugo mesto v prvenstvu. Nato je presedlal na Hondo, kar pa se ni izkazalo za pravšnjo potezo. Dve leti v omenjeni ekipi sta mu prinesli le tri mesta na stopničkah. V letu 2022 se je ponovno vrnil k italijanskemu proizvajalcu, kar pa se je izkazalo za pravo potezo. Uspehi so se začeli pisati sami.

Vrnitev je bila že od samega začetka pravi uspeh tudi s tega stališča, da je v tej sezoni zmagal prav na vseh dirkališčih, razen na dveh, vključno z Mandaliko. Skupno 29 stopničk na 33 dirkah, vključno s 14 zmagami je bilo dovolj, da si je Španec nadel naziv najboljšega v karavani. Bautista je sicer zapustil Indonezijo s 553 točkami, največji konkurent v sezoni Razgatlioglu jih šteje 487. Skozi celotno sezono so na dirkališčih prevladovali trije dirkači, dva že omenjena in tudi Jonathan Rea. Španec ob osvojitvi naslova ni skrival čustev, njegove prve besede so bile: "To je neverjetno, tako sem srečen. Uresničile so se mi sanje, še posebej po težavnih dveh letih, ki so za mano. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi zaupali, ki so mi dali to priložnost, da se lahko borim za najvišja mesta. V prvem poskusu smo osvojili naslov. Danes sem se prvič počutil nekoliko nervozen oziroma pod stresom. Poskušal sem obvladati čustva, toda zares sem imel preveč misli v glavi. Ko sem bil na prvem mestu, sem delal preveč napak, tako, da sem se odločil, da bom raje dirkal kar na drugem mestu. Zares je bil močan, tako da sem mu lahko le sledil," je povedal ob koncu.

V nadaljevanju se je poklonil tudi svojim tekmecem: "Ne vem, kaj naj rečem. Svoje izkušnje iz preteklih sezon sem dobro vnovčil. Poskušal sem biti najboljša možna varianta sebe, ne delati preveč napak. Mislim, da je bila generalno gledano naša uspešnost zares zelo visoka. Dosegel sem najboljšo stopnjo uspešnosti doslej, če gledamo v primerjavi s Toprakom in Jonathanom. Na vseh dirkah sta nastopila na zares visokem nivoju. Imel sem zares srečo, da sem naredil majn napak kot oni. Pomembna je tudi doslednost. Premagal sem Jonathana, ki je šestkratni svetovni prvak in tudi Topraka, lanskega zmagovalca prvenstva, ki je tudi letos podiral rekorde na stezah. To vse skupaj pomeni, da je raven na kateri smo, bili zares visoka. In le tako lahko zmagujemo." Tudi vodja ekipe Giulio Nava je bil ob koncu precej čustven. "Za to smo zares trdo delali, z Alvarom delam že vrsto let in zelo sem vesel, da sem lahko tukaj z njim, da ga vidim, kako dosega te rezultate. Vesel sem, da sodelujeva, da lahko delava skupaj in da je najin odnos tako močan. Je kot moj brat. Težko razložim, kaj vse mi pomeni, toda vse na svetu mi pomeni, da ga vidim zmagovati."