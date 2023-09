Ali lahko Bautista osvoji drugi zaporedni naslov prvaka že ta vikend?

Kot prvo je dejstvo takšno, da Španec ne more biti okronan za prvaka v soboto in niti na krajši Superpole dirki v nedeljo. Torej je vse odvisno od glavne nedeljske dirke in tamkajšnjega dogajanja. Bautista bi si moral pred zadnjim dirkaškim vikendom sezone pridelati 62 točk razlike oziroma prednosti. Če vodilni v prvenstvu ta vikend zmaga vse tri dirke in Razgatlioglu konča drugi na vseh treh, potem gre tekma za naslov v zadnji krog, saj bi bil zaostanek le 60, za dve manj od zahtevanih 62. Vendar če Bautista naredi "hat-trick" in Toprak konča tretji na kateri koli izmed dirk, potem bo to dovolj za nov naslov. Nekaj dodatne računice bi bilo le v primeru, da bi tretje mesto osvojil na kratki Superpole dirki. Tehnično gledano bi se Turek v Španiji še lahko izenačil, vendar bi španski dirkač še vedno osvojil naslov na podlagi zmag, ki jih je osvojil na "glavnih dirkah".