Drama v Kairu: Danci prek Egipčanov v polfinale SP

Egipčani so v prvem polčasu ves čas zaostajali, v nadaljevanju pa so tudi povedli, a so o potniku v polfinale odločile sedemmetrovke.

Danska je v skupinskem delu brez težav premagala Bahrajn, Kongo in Argentino, drugem delu tekmovanja še Katar, Japonsko in Hrvaško, na najbolj negotovem dvoboju na letošnjem turnirju pa je maratonske boju še Egipt. V prvem 10-minutnem podaljšku je sprva kazalo na zmago Dancev, po neumnosti svojega prvega zvezdnikaMikkela Hansena, ki je pred iztekom igralnega časa žogo namenoma vrgel izven igrišča in zato prejel rdeči karton, pa je izenačujoči gol na 34:34 po uspešno izvedeni sedemmetrovki dosegel Mohammad Sanad. V drugem 10-minutnem podaljšku so v sami končnici za neumnost poskrbeli Egipčani, ki so pri vodstvu s 25:34 nepravilno ovirali zadnji danski strel, tako da sta hrvaška sodnika Matej Gubica in Boris Milošević dosodila sedemmetrovko, ki jo je realiziral Magnus Landin. V rokometni "loteriji" so bili bolj zbrani danski rokometaši, gol odločitve pa je prispeval Svan.