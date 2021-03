V taboru rokometašev previdni: Alžirija ni zgolj ogrevanje za Švedsko in Nemčijo

Reprezentanci Alžirije in Slovenije se bosta v dvorani Max Schmeling srečali prvič v zgodovini. Prvi tekmeci slovenskih rokometašev so si mesto v olimpijskih kvalifikacijah zagotovili s tretjim mestom na afriškem prvenstvu v drugi polovici lanskega januarja. Alžirci so nastopili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu, kjer so se z zmago nad Marokom prebili v drugi del, tega pa končali brez osvojene točke. Kljub temu so Afričani pokazali zobe. Francozom so denimo tesno dihali za ovratnik celotno tekmo, v 57. minuti izenačili na 26:26, nato pa klonili z 29:26. Podoben scenarij se je odvil tudi na obračunu s Švicarji. Najučinkovitejši posameznik je bil desni zunanji rokometaš Abdi Ayoub, ki je na igrišču v povprečju preživel slabih 40 minut na tekmo. Svetovno prvenstvo je član francoskega prvoligaša iz Toulousa sklenil pri 36 golih iz 64 strelov. "Alžircev nikakor ne gre podcenjevati. Gre za zanimivo ekipo, ki morda igra nekoliko eksotičen tip rokometa, a je bila udeleženka zadnjega velikega tekmovanja, na katerem je pokazala, da zna igrati rokomet. Turnir je treba začeti z zmago, ki nam bi dala dobre občutke tudi za preostala obračuna," za uradno spletno stran RZS pravi Gašper Marguč. "Prva tekma na turnirju je vedno lahko presenečenje. Proti Alžircem še nismo igrali, a če bomo pravi, pri čemer mislim, da bomo igrali dobro obrambo in razvili hitro igro, potem jih lahko premagamo. Že na zadnji tekmi proti Poljakom smo pokazali, da tako znamo igrati. Imamo nekaj težav s poškodbami, a z željo in borbenostjo bomo stopili na pravo pot," pa je za spletno stran Zveze dejal Blaž Blagotinšek.

Za nastop kandidirajo krilni igralci Darko Cingesar, Tadej Mazej, Blaž Janc, Gašper MargučinDragan Gajić, zunanji igralci Jaka Malus, Gregor Potočnik, Dean Bombač, Miha Zarabec, Rok Ovniček, Staš Skube, Jure DolenecinNejc Cehte, krožni napadalci Matic Suholežnik, Blaž Blagotinšek in Matej Gaber ter vratarjaKlemen Ferlin inUrban Lesjak. Med turnirjem bo lahko selektor Ljubomir Vranješsegel po petih menjavah.