Slovenci po uvrstitvi na EP: 'Prvo mesto izvrstna popotnica pred turnirjem'

Prek kvalifikacij so si nastop zagotovili še Slovenija, Nizozemska, Srbija, Francija, Nemčija, Rusija, Češka, Portugalska, Islandija, Norveška, Belorusija, Danska, Severna Makedonija in Švedska, ki so v svojih skupinah osvojili prvo in drugo mesto. Poleg njih so se na zaključni turnir prebile tudi Avstrija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Poljska, Litva in Ukrajina, torej šest najboljših tretjeuvrščenih izbranih vrst v tem kvalifikacijskem ciklusu. Žreb skupin bo 6. maja v Budimpešti. Ljubomir Vranješ, selektor Slovenije: "Čestitke mojim fantom za osvojeno prvo mesto v skupini in že za prej zagotovljeno mesto na evropskem prvenstvu. Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo prikazali, prav tako sem zadovoljen z igro mlajših igralcev. Pokazali so energijo in borbenost," je po novi uvrstitvi na veliko tekmovanje dejal selektor Ljubomir Vranješ.



Na šestih odigranih tekmah je Slovenija dvakrat premagala Turčijo in po enkrat Nizozemsko in Poljsko, enkrat igrala neodločeno z Nizozemsko ter doživela poraz proti Poljski. Drugo mesto je ob enakem številu točk osvojila Nizozemska, tretjeuvrščena Poljska je zbrala šest, Turčija pa nobene. Na EP se je poleg Slovenije in Nizozemske iz skupine 5 prebila tudi Poljska. "Odigrali smo tako, ko smo se dogovorili pred začetkom tekme. Turkov nismo podcenjevali. Z zmago smo osvojili prvo mesto v skupini, kar je izvrstna popotnica na evropsko prvenstvo," po preboju na EP pravi Borut Mačkovšek.