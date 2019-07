Becker na internetni dražbi zbral 765.000 evrov za poplačilo dolgov

Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je na internetni dražbi prodal svoje trofeje in spominke ter pri tem zaslužil 765.000 evrov, ki jih bo namenil za poplačilo svojih dolgov. Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, od tega je trikrat zmagal v Wimbledonu, dvakrat v Melbournu in enkrat v New Yorku, je razglasil bankrot leta 2017.

Boris Becker - 3 FOTO: Damjan Žibert Padli nemški teniški as je na internetni dražbi ponudil 82 predmetov iz svoje igralske kariere, od pokalov, teniških loparjev, ur, fotografij in drugih osebnih predmetov. Po poročanju britanske finančne družbe Smith & Williamson mu je največ denarja prinesla prodaja Tiffanyjevega srebrnega pokala za zmago nad Čehom Ivanom Lendlom na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku leta 1989, za katerega je eden od dražiteljev ponudil 167.000 evrov. Becker je po koncu svoje bleščeče kariere strani medijev polnil predvsem zaradi svojih številnih zgrešenih poslovnih investicij in nesrečnih dogodivščin na ljubezenskem področju. Po koncu igralske kariere se je poskusil na številnih področjih, a bolj ali manj na vseh pogorel. Še najbolj resno je deloval v obdobju, ko je bil trener in svetovalec slovitega srbskega igralca Novaka Đokovića. Po nekaterih ocenah celoten dolg slovitega "bum-buma", kot so v času igralske kariere klicali Beckerja, znaša okoli 56 milijonov evrov.