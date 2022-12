Becker še enkrat priznal krivdo in govoril o težkih razmerah v zaporu

V prvih tednih prestajanja kazni v zaporu Wandsworth ga je ena oseba izsiljevala ter mu grozila, a so ga zaščitili drugi zaporniki. Po preselitvi v zapor Huntercombe pa se je zapletel v "spor s sojetnikom, ki ga je skušal ubiti", Beckerja citira dpa. Spet so ga rešili ostali zaporniki in ga zaščitili.

Britanske oblasti so 55-letnega nekdanjega igralca aprila obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni so ga spustili na prostost in izgnali iz države.

Nekdanji izjemni športnik, ki je osvojil šest turnirjev za grand slam, od tega je bil trikrat najboljši v Wimbledonu, je bil deležen pospešenega postopka, posebnega programa za predčasni odpust iz zapora in deportacije, kar je mogoče do 12 mesecev pred najzgodnejšim datumom izpustitve. S tem naj bi v Veliki Britaniji zmanjšali pritisk na prenatrpane zapore.