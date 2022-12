Becker spet dobrodošel v nemškem tenisu

Kot je poročala dpa, je Nemška teniška zveza (DTB) Beckerju pripravljena ponuditi službo. "Boris Becker je pomemben člen nemškega tenisa že desetletja. Njegove zasluge so bile in ostajajo edinstvene," so sporočili iz DTB. Njen podpredsednik Dirk Hordorff je že prejšnji mesec napovedal možnost sodelovanja z Beckerjem, ko bo spet na prostosti.

Britanske oblasti so zdaj 55-letnega nekdanjega igralca aprila obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni so ga spustili na prostost in izgnali iz države.

Nekdanji izjemni športnik, ki je osvojil šest turnirjev za grand slam, od tega je bil trikrat najboljši v Wimbledonu, je bil deležen pospešenega postopka, posebnega programa za predčasni odpust iz zapora in deportacije. To pomeni, da ga je mogoče izpustiti iz zapora in deportirati do 12 mesecev pred najzgodnejšim datumom izpustitve. S tem naj bi zmanjšali pritisk na prenatrpane britanske zapore.

Preostanka kazni mu ne bo treba prestajati v zaporu, vendar se Becker ne sme vrniti v svojo drugo domovino Veliko Britanijo, dokler mu ne poteče dejanska kazen.

Becker, ki prihaja iz Leimena v Baden-Württembergu, ima že vrsto let prijavljeno bivališče v Londonu, a nima britanskega državljanstva.