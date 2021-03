Bedene izkoristil ugoden žreb in zanesljivo napredoval v osmino finala Dubaja

29-letnik, ki je sicer izgubil v finalu kvalifikacij, priložnost pa dobil po odpovedi Borne Čorića, je bil brez moči proti številki 59. na lestvici ATP. Bedene je v celotnem obračunu proti 163. tenisaču sveta izgubil le osem točk na svoj začetni udarec, do "breaka" pa je v prvem nizu prišel v peti igri.

Prednost je nato zanesljivo zadržal in na začetku drugega niza takoj uspel z novim odvzemom servisa. Prednost je oplemenitil v zadnji igri dvoboja, ko je še tretjič odvzel servis tekmecu. S tem je zabeležil peto zmago v osmih obračunih to sezono. Dvoboj je trajal uro in 17 minut.

Bedene je na turnirjih serije ATP 500 dva tekmeca premagal prvič po Rotterdamu februarja lani. Takrat je v četrtfinalu izgubil proti KanadčanuFelixu Augerju-Aliassimu. Vmes je v tretjem krogu igral še na grand slamu v Parizu, ko je predal obračun proti Stefanosu Cicipasu, ter letos na začetku sezone v Melbournu na enem od pripravljalnih turnirjev pred OP Avstralije.

V osmini finala bo najboljši slovenski teniški igralec igral proti zmagovalcu dvoboja med Japoncem Keijem Nišikorijem in petim nosilcem, BelgijcemDavidom Goffinom.

ATP Dubaj, 1. krog:

Aljaž Bedene (Slo) – Lorenzo Giustino (Ita) 6:4, 6:3