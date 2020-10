Bedene preko Sonega do glavnega turnirja na Dunaju

Naslednji teden bo najmočnejši moški teniški turnir, na katerem bosta prva nosilca Srb Novak Đoković in Avstrijec Dominic Thiem, na Dunaju. V avstrijski prestolnici bo igral tudi najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene, ki je bil uspešen v kvalifikacijah. Najprej je s 6:0 in 6:4 premagal domačina Davida Pichlerja, v nedeljo pa še Italijana Lorenza Sonega, ki je na lestvici ATP na 42. mestu, deset mest višje od Slovenca. 52. igralec sveta, je bil po dveh urah in 15 minutah boljši s 6:2, 4:6, 7:5.

icon-expand Aljaž Bedene si je priigral nastop na glavnem delu turnirja ATP na Dunaju. FOTO: AP