Bedene ni izkoristi svojih priložnosti proti Raoniću in končal z nastopi v Queensu

Osemindvajsetletni Miloš Raonićje tako še v tretjem medsebojnem dvoboju premagal Aljaža Bedeneta. Ta je v drugem nizu najprej vodil že s 3:0, a je prednost zapravil. Pri 5:4 pa je Kanadčan serviral za zmago, Bedenetu je uspelo narediti "break" in podaljšati niz. V podaljšani igri pa je Raonić hitro prišel do visokega vodstva in preprečil Slovencu morebiten preobrat.

London, ATP (2.081.830 evrov):

- 2. krog:

Miloš Raonić(Kan) - Aljaž Bedene (Slo) 6:3, 7:6 (3).