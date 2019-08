Bedene o veliki trojici: Najtežje je bilo igrati z Đokovićem

"V Umagu sem igral dober tenis in želim si to ponoviti tudi v Portorožu. Veliko mi pomeni igrati pred domačim občinstvom. To bo dodaten zagon za čim boljše igre," z veliko mero motivacije pred turnirjem na slovenski obali napoveduje najboljši slovenski teniški igralec. Ljubljančan bo najvišje uvrščeni igralec na portoroškem turnirju, posledično pa tudi prvi favorit za končno zmago.

Zavedam se, da me bo vsak želel premagati in bom glavna 'tarča' nasprotnikov.

Pritiska pred domačimi gledalci se ne boji, prav tako je prepričan, da bo kljub, na papirju šibkejšim tekmecem, našel dovolj izzivov. "Zavedam se, da me bo vsak želel premagati in bom glavna ’tarča’ nasprotnikov. Kljub temu, da so na lestvici slabše rangirani, bo potrebno odigrati dober tenis,"zatrdi Ljubljančan, ki se trenutno na ATP lestvici nahaja na 91. mestu.

Z velikim naskokom pred tekmeci na lestvici kraljuje srbski teniški as Novak Đoković , ki je pred tedni slavil tudi na wimbledonski sveti travi. Srb je z zmago v Wimbledonu potrdil svojo dobro pripravljenost, ki ni le fizične narave. Po mnenju Bedeneta se največja razlika med igralci kaže prav v glavi: "Seveda so razlike tudi v fizični pripravljenosti, to sicer nujno ne pomeni, da je vsak stoti igralec na lestvici slabše fizično pripravljen od petdesetega. Največja razlika je prav v psihični pripravljenosti. Pri tem se lahko delajo ogromne razlike."

Na drugem mestu ATP lestvice se nahaja Rafael Nadal, na tretjem Roger Federer, oba pa skupaj z Đokovićem predstavljata trojico, ki ji na teniških igriščih ni para. Bedene je na svoji teniški poti imel priložnost stati nasproti 'velike trojice'. "Z vsemi sem igral na njihovih najljubših podlagah, a najtežje mi je bilo igrati proti Novaku. Vsak udarec ima ogromno moči in te potisne nazaj, iz idealne pozicije. Za vsako dobljeno točko moraš pošteno garati,"prizna najboljši slovenski teniški igralec in nadaljuje: "Med seboj so si različni, a vsi vrhunski. Trenutno je Novak najboljši in če ne bo prišlo do kakšne večje poškodbe, bo še nekaj časa tako. Užitek jih je gledati. Od vsakega izmed njih se lahko nekaj naučiš."

Še nekaj let želi igrati na najvišji ravni

Đoković je maja dopolnil 32 let, Nadal ima leto več, Federer pa bo čez nekaj dni upihnil že 38. svečko. Slovenski teniški as je julija zakorakal v trideseta leta in če je pred časom napovedoval, da bo v tem času že zaključil svojo teniško pot, danes o tem ne razmišlja."Včasih sem bil prepričan, da bom končal kariero že pred tridesetim letom, sedaj so pa igralci po tridesetem še vedno odlično kondicijsko pripravljeni. Nekateri igrajo svoj najboljši tenis. Zadovoljen sem, da še vedno lahko napredujem. Z vsemi pridobljenimi izkušnjami želim igrati tenis na najvišji ravni še nekaj let,"za konec o svoji prihodnosti še razkrije Bedene.