Bedene obstal v četrtfinalu Cagliarija

Triindvajsetletni Taylor Fritz, 30. igralec sveta, je Aljažu Bedenetuže v prvem nizu odvzel začetni udarec v osmi igri, nato pa s svojim servisom potrdil zmago s 6:3. Ljubljančan, 58. na lestvici ATP, je proti tekmecu iz San Diega slabo začel drugi niz, saj je izgubil že uvodno igro na svoj začetni udarec. Toda v četrti igri je tudi sam z enako mero vrnil tekmecu in izenačil na 2:2. A Američanu je v sedmi igri uspel nov "break", to prednost pa je zadržal do konca.

Doslej se je Bedene s Fritzem pomeril enkrat. Lani je v drugem krogu turnirja serije masters v New Yorku (turnir iz Cincinnatija) slavil s 7:6 (5), 7:5.