Bedene ostaja vroč: tokrat je na kolena spravil 17. igralca sveta

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v prvem krogu turnirja v Marseillu (769.670 evrov nagradnega sklada) s 4:6, 6:4 in 7:5 po dveh urah in 22 minutah premagal petega nosilca in 17. igralec svetovne lestvice, Rusa Karena Hačanova. Bedene je kot najboljši Slovenec na 47. mestu lestvice ATP.

Aljaž Bedene FOTO: AP V drugem krogu se bo v četrtek pomeril z domačinom Gillesom Simonom, 58. igralcem svetove lestvice iz Francije. Ta je s 6:4 in 7:6 (3) izločil rojaka Harolda Mayota, ki je nastop na turnirju dobil posebno povabilo. Po izgubljenem uvodnem nizu je v drugem Bedene povedel z 2:1 na svoj servis. Nato je po uri in minuti igre potreboval zdravniško pomoč. Po njej sta igralca nadaljevala dvoboj, servis pa je imel Hačanov. Ljubljančan je prišel do dveh prednosti, a je Rus uspel izenačiti na 2:2. S svojim desetim asom je Bedene v peti igri znova povedel (3:2), ter v deveti po drugi izkoriščeni priložnosti znova vodil s 5:4. Bedene je v deseti igri izkoristil svoj tretjo priložnost za odvzem servisa in po uri in 35 minutah izenačil izid v nizih na 1:1. Tridesetletni Slovenec je tako z začetnim udarcem odprl odločilni tretji niz za vodstvo z 1:0. Bedene je nato po seriji dobljenih servisnih iger brez izgubljene točke povedel s 3:2. V šesti igri mu po prednosti ni uspelo odvzeti servisa Rusu. Ta je v deseti igri izenačil na 5:5, naslednji igri pa je dobil Bedene, ki je v dvanajsti vodil že s 40:0, a je Hačanovu uspelo izenačiti. Naslednjo prednost je Bedene pretvoril v novo odmevno zmago. Spomnimo: na zadnjem turnirju v Rotterdamu se je Bedene prebil v četrtfinale, potem ko je izločil šestega igralca sveta Stefanosa Cicipasa. ATP Marseille, 1. krog:

Aljaž Bedene (Slo) - Karen Hačanov (Rus/5) 4:6, 6:4, 7:5