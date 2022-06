Bedene po dveh prekinitvah izgubil v prvem krogu Wimbledona

V drugem je najboljši slovenski igralec zadnjih let imel dve priložnosti za odvzem servisa, najprej eno takoj v prvi igri, nato pa še v sedmi, a se je Marterer rešil. Odločila je 12. igra, ko je sploh prvo priložnost za "break" v nizu izkoristil Marterer in izenačil na 1:1.

Aljaž Bedene je dvoboj slabo odprl, saj je 172. igralec lestvice ATP povedel z 2:0. Sledilo je hitro izenačenje, po prekinitvi zaradi dežja pa je Bedene dobil tri zaporedne igre in osvojil prvi niz s 6:4.

Tretji niz se ni končal po željah Bedeneta, ki je po drugi prekinitvi zaradi dežja izgubil prvi igri, Marterer pa je povedel z 2:1 v nizih. V četrtem je bolje zaigral Ljubljančan in imel prednost odvzema servisa, a se je, ko je Bedene serviral za četrti niz, Nemec vrnil in izenačil na 5:5. Nato je servis 32-letniku odvzel tudi v 12. igri in dvoboja je bilo po nekaj več kot treh urah konec.

Bedeneta, ki letos zadnjič nastopa v Wimbledonu, na sveti travi čaka še nastop med dvojicami. Igral bo s Korejcem Soonwoojem Kwonom, pomerila pa se bosta proti zmagovalcema OP Avstralije, Avstralcema Thanasijem Kokkinakisom in Nickom Kyrgiosom. Dvoboj bo predvidoma na sporedu bodisi v sredo bodisi v četrtek.

Wimbledon:

Maximilian Marterer (Nem) - Aljaž Bedene (Slo) 4:6, 7:5, 6:4, 7:5.