Bedene po hudem boju v drugem krogu Pariza

Dvaintridesetletni Ljubljančan je dvoboj odlično začel in v prvem nizu povedel z 2:0, prednost pa nato obdržal sedme igre, ko je tekmecu spet vzel servis za 5:2.

Podoben razplet se je nakazoval v drugem nizu, ko je Aljaž Bedene tekmecu odvzel servis v tretji igri, a takoj nato tudi sam izgubil servis. Ko je Ljubljančanu to uspelo še v sedmi igri, je prednost obdržal do konca.

V tretjem nizu se je 27-letni Avstralec Christopher O'Connell prebudil in imel v 10. in 12. igri priložnost, da predčasno dobi niz, na koncu mu je to uspelo v podaljšani igri.