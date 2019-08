Bedene po preobratu do največjega uspeha na US Opnu

Aljaž Bedene bo prvič v karieri igral v 3. krogu turnirja v New Yorku. Njegov naslednji tekmec bo šesti nosilec, NemecAlexander Zverev. Prvi niz je bil izenačen do 4:4, do takrat sta oba igralca osvajala igre na svoj servis. V deveti igri je Ljubljančan izgubil igro na svoj servis, kar je Benoit Paireizkoristil in dobil niz s 6:4. Podobno se je začel tudi drugi niz. Do 5:5 sta bila igralca brez napake na svoj servis, nato pa se je Bedene znašel v zaostanku. Tako kot v prvem nizu Paire ni izkoristil prednosti, saj je Bedene izenačil na 6:6 in izsilil tiebreak. A je v njem bil brez pravih možnosti. Čeprav je bil Bedene z težkem položaju, se ni predal. Najboljši slovenski tenisač je izvrstno začel tretji niz in pri 5:2 se je že zdelo, da bosta igralca odigrala vsaj še en niz. Bedene je bil v težkem položaju pri zaostanku 3:5 v četrtem nizu, a je našel moči za preobrat, zmago v nizu in nadaljevanje dvoboja.

Začetek petega niza je bil v domeni Paireja, ki je hitro prišel do vodstva s 3:0. Bedene je po zaostanku z 1:4 znova zaigral bolje in se s tremi zaporednimi točkami vrnil v igro. Končnega zmagovalca je odločil podaljšani niz, ki je več veselja prinesel Bedenetu.



Izid:

Aljaž Bedene (Slo) - Benoit Paire (Fra) 4:6, 6:7 (3), 6:2, 7:5, 7:6 (4)