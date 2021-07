Bedene pometel z Nišioko in se uvrstil v tretji krog Wimbledona

Aljaž Bedene je obračun drugega kroga pričel odlično, že v drugi igri je odvzel servis Japoncu in se tako hitro razveselil vodstva s 3:0. Bedene se je v šesti igri dokopal do nove 'break' žogice, ko je Nišioka žogico s 'forhendom' poslal v avt, pa je vodil že s 5:1. Bedene je nadaljeval odločno in zlahka pod streho spravil uvodni niz z rezultatom 6:1. Tudi v drugem je začel fenomenalno, 'forhend' je še vedno dobro deloval, tako da se je ob dveh odvzemih servisa hitro povzpel do vodstva s 4:0. A tu se Bedene ni zaustavil. Sledil je še tretji odvzem servisa in vodstvo s 5:0, ki ga je nato nadgradil z dobljeno igro in kravato v drugem nizu (6:0). Enosmerni promet se je nadaljeval tudi v tretjem nizu. Nišioka se je sicer po 11 zaporednih osvojenih igrah Bedeneta le dokopal do igre, a je ob tem v tretjem nizu že zaostajal z 'breakom'. Bedene je hitro povedel s 5:1 v tretjem nizu, na koncu pa brez večjih težav odserviral za mesto med 32 najboljšimi igralci letošnjega Wimbledona (6:2). Bedene je v 3. krogu Wimbledona enkrat že igral, in sicer leta 2017.