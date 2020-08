Bedene pred OP ZDA: Verjamem, da mi lahko uspe zelo dober rezultat

Žreb je odločil, da bo njegov prvi tekmec v New Yorku 21-letni Finec Emil Ruusuvuori, 100. igralec z lestvice ATP, s katerim se do zdaj še nista pomerila. Kot je Aljaž Bedenedejal za spletno stran Tenis Slovenija, sam ocenjuje, da je za newyorški veliki slam dobro pripravljen.

"Prvi tekmec prihaja iz Finske. Fant igra zelo dobro, je med mlajšimi. Med tistimi, ki sem jih že pred časom videl in sem si rekel: 'Tale fant zna pa zelo dobro igrati'. Napreduje. Tukaj v New Yorku sva enkrat že trenirala skupaj. Igra hiter tenis. A na turnirjih za grand slam lahko dobiš še boljše igralce, tako da je žreb 'okej'," je o svojem prvem tekmecu dejal Bedene.

"Mislim, da če igram dober tenis, svoj tenis, kakršnega sem prejšnji teden ob nekaterih zmagah, se mi zdi, da lahko zmagam. Želim si odigrati dobro, osredotočiti se moram nase. Gotovo je to priložnost za kakšen boljši rezultat. Ampak vemo, tenis znamo vsi igrati. Med top 100 znajo vsi fantje igrati tenis in na grand slamu jih ne manjka toliko, da bi rekel, da je lažje nekam priti," je za Tenis Slovenija še razmišljal Bedene in poudaril: "Želim odigrati najboljše, kar lahko, odigrati krog za krogom. Rezultat bo, kakršen bo, ampak jaz verjamem, da je lahko zelo dober."

Ni pričakoval takšnega začetka

Sam je s svojim startom v sezono zelo zadovoljen:"Nekateri smo po koronavirusnem premoru prišli nazaj boljše pripravljeni, drugi slabše. Sam sem z začetkom zelo zadovoljen. Nisem ga pričakoval, ker so bile priprave in treningi slabi. Jaz sem sicer naredil, kar sem najbolje lahko, ampak igralci, s katerimi sem treniral, niso bili na ravni igralcev, ki so tukaj. To se pač v nekaj mesecih pozna. Načeloma smo tudi dva meseca pred Avstralijo brez tega in se takrat nekako lahko vrneš. Zdaj je bilo pet mesecev in sem mislil, da bo težje, ampak je bilo dovolj hitro in sem zelo zadovoljen."

Ob tem je slovenski zvezdnik dodal, da je v ZDA oziroma New Yorku čutiti veliko sprememb, tudi maske so obvezne: "Naše gibanje je omejeno na hotel in tenis. Z avtobusom se vozimo približno eno uro. Veliko stvari je drugačnih. Pobiralci žog imajo maske, ne podajajo brisač. To je postala že nekakšna rutina, na katero se je bilo treba navaditi. Vsi okoli tebe nosijo masko. Turnir poteka brez gledalcev. Sam si moraš pobirati brisačo. Ni isto. Občuti se neka praznina."

Bedene je priznal, da se je na nove postkoronske razmere privajal kar nekaj časa.

"Ni najlažje, vsako tekmo sem se kar nekaj časa privajal na to. Ampak dobro. Veliko stvari se je zgodilo v zadnje pol leta. Nismo igrali tekem, priti je bilo treba v ritem,"pravi 31-letni Ljubljančan. Sklenil je, da so igralci zadovoljni, da se tekmovanja nadaljujejo, pa čeprav pod strogimi pogoji. Sam se okužbe z novim koronavirusom ne boji, pravi, poleg tega igralce testirajo na vsake štiri dni.

"Položaj s koronavirusom ni najbolj prijeten. Jaz osebno se tega ne bojim. Tukaj smo sami športniki oziroma osebje, ki ni starejše. Tisti, ki pa so tukaj, so z veseljem tu. Dobro je, da smo na vsake štiri dni testirani. Priložnost za okužbo je toliko manjša, ker smo v nekakšnem mehurčku. Torej samo hotel in tenis. Zdi se mi, da je organizacija dobra in tako se lahko osredotočamo samo na turnir,"je dodal Bedene.