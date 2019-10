Ohranja odlično formo: Bedene premagal Francoza Simona in se uvrstil v četrtfinale

Aljaž Bedene, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije, je na prvi odmor na dvoboju odšel z brejkom prednosti, potem ko je v tretji igri prvega niza izkoristil prvo priložnost za odvzem servisa Gillesu Simonu. V peti igri je 72. igralec sveta znova odvzel servis nasprotniku, po 37 minutah igre pa zmago v nizu potrdil z asom. V drugi igri drugega niza je do prve priložnosti za odvzem servisa Bedenetu prišel Francoz, 50. igralec sveta, in jo tudi izkoristil ter mirno pripeljal drugi niz do konca. V izenačenem tretjem nizu je Bedene do odločilne prednosti prišel v šesti igri, ko je izkoristil tretjo priložnost za odvzem servisa. V deveti igri pa je Bedene po dveh urah in štirih minutah z 22. asom potrdil še tretjo zmago nad Gillesom Simonom v ravno toliko dvobojih.

V četrtfinalu 30-letnega Bedeneta, ki je v prvem krogu izločil 20. igralca sveta Argentinca Guido Pello, čaka zmagovalec dvoboja med četrtim nosilcem turnirja Francozom Gaelom Monfilsom in Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Izid, Dunaj, ATP (2.433.810 evrov):

- 2. krog:

Aljaž Bedene (Slo)- Gilles Simon (Fra) 6:2, 3:6, 6:3.