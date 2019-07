Bedene prvi nosilec portoroškega challengerja, Rola četrti

Med igralci, ki so se prijavili in jim trenutno mesto na lestvici ATP dopušča neposredno uvrstitev na največji slovenski turnir, je tudi lanski zmagovalec Francoz Constant Lestienne, predlanski Ukrajinec Sergej Stahovskij in zmagovalec leta 2015 Italijan Luca Vanni, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.