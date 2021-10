Bedene prvič po štirih letih izpadel iz top 100

Aljaž Bedene je 19. februarja 2018 posegel najvišje doslej, ko je bil 43., v zadnjih mesecih pa ima številne težave po prebolelem covidu-19, ki ga je stal številnih nastopov na močnih turnirjih. Ob izpadu iz najboljše stoterice mu v prihodnji sezoni za začetek grozi, da bo moral na turnirjih za grand slam znova skozi kvalifikacijsko sito. Od preostalih Slovencev med najboljšimi 500 igralci na svetu je Blaž Rola pridobil šest mest in je 177., Blaž Kavčič pa je izgubil štiri mesta in je 267. V lovu na vstopnice za zaključni turnir v Torinu pa je vse večja gneča po naslovu 20-letnega Jannika Sinnerja v Antwerpnu v Belgiji. Mladi Italijan je sicer na uradni lestvici 11., v boju za zaključni turnir osmerice pa je napredoval na deseto mesto. Tik pred uvrstitvijo v Torino je trenutno šesti Italijan Matteo Berrettini s 4000 točkami, v boju za preostali dve vstopnici pa so Norvežan Casper Ruud (3015 točk), Hubert Hurkacz (2955), Sinner (2845) in Cameron Norrie (2840).



Preostali zaostajajo že več kot 500 točk in bi morali za nastop na turnirju najboljše osmerice bržčas slaviti na zadnjem mastersu sezone v Parizu, ki bo med 1. in 7. novembrom. Ta teden bosta na sporedu turnirja na Dunaju (ATP 500) in v Sankt Peterburgu (ATP 250).

Lestvica ATP (25. oktober):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.430

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 9630

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 7930

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 6680

5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5635

6. (6) Andrej Rubljov (Rus) 5560

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 4688

8. (9) Casper Ruud (Nor) 3615

9. (8) Dominic Thiem (Avt) 3405

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 3378

...

110. (90) Aljaž Bedene (Slo) 717

177. (183) Blaž Rola (Slo) 390

267. (263) Blaž Kavčič (Slo) 218