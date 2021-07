Bedene hitro končal nastope v Umagu

Prvi niz je bil povsem v domeni Italijana, 82. z lestvice ATP, dvakrat je dobil igro na Slovenčev servis in tako po 27 minutah povedel z 1:0 v nizih. V drugem nizu se je Bedene, 58. na svetu, držal do sedme igre, takrat pa je Cecchinato znova prišel do "breaka", kar je bilo dovolj za drugo medsebojno zmago Italijana v devetem dvoboju z Bedenetom.

* Umag, ATP (420.000 evrov):

- 1. krog:

Marco Cecchinato (Ita) - Aljaž Bedene (Slo/5) 6:1, 6:4.