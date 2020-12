Bedene se bo na novo sezono pripravljal z Novakom Đokovićem

Tako kot v pretekli sezoni, ki jo je zaznamoval virus in petmesečna prekinitev vseh tekmovanj, se tudi pred novo porajajo številna vprašanja. Kot je povedal Aljaž Bedenev spletni video konferenci Teniške zveze Slovenije, informacije s strani Združenja poklicnih igralcev (ATP) niso bistveno drugačne, kot jih dobiva večina teniške javnosti.

"Moje informacije so, da se bo nova sezona začela 8. februarja z odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu. Nekaj se govori še o enem pripravljalnem turnirju, vendar je zanj malo možnosti, saj bomo morali vsi od prihodu v Avstralijo najprej v 14-dnevno karanteno," je uvodoma povedal Bedene.

Obisk Beograda

Čas do odhoda v Avstralijo bo za razliko od preostalih dveh slovenskih reprezentantov, Blaža Kavčičain Blaža Role, ki sta trenutno na pripravah v Dubaju, preživel v domačem okolju. Nekaj dni po novem letu bo na povabilo prvega igralca sveta Novaka Đokovićapreživel tudi na pripravah v Beogradu.

"Glede na to, da sem večino časa na potovanjih, mi zdaj prav paše domači naslonjač. Nobene želje nimam po pripravah v oddaljenih krajih, Beograd bo ravno pravšnji, saj bo Novak povabil še nekaj drugih igralcev, tako da bomo imeli dobre pogoje za delo," je dodal 31-letni Ljubljančan.

Bedene je minulo sezono s tekmovalnega stališča ocenil kot solidno, hkrati pa bi jo rad zaradi izrednih razmer čim prej pozabil.

'To ni bila prava sezona'

"Na igriščih sem izvlekel maksimum. Predvsem sem zadovoljen z rezultati na prvih dveh turnirjih po prisilnem premoru, manj pa z zaključkom sezone, ko sem imel zaradi prehoda iz trde na peščeno podlago precej težav s stegensko mišico. Najtežje se je bilo prilagoditi na nove razmere, karantene ter testiranja. Namesto, da bi užival na turnirjih in potovanjih, sem bil vseskozi zaprt v hotelskih sobah in na igriščih. To ni bila prava sezona, zato upam, da se bo življenje čim prej vrnilo v stare tirnice," je povedal Bedene.

Med njegovimi načrti za novo sezono je tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu ter igranje septembra za reprezentanco v Davisovem pokalu. "Glede ne to, da smo decembra in še vedno ne vemo, kdaj in kje se bo začela nova sezona, je težko govoriti o načrtih za čez pol leta in več. Nastop na olimpijskih igrah je zagotovo moja prioriteta. Škoda, da so igre letos odpadle, saj sem imel dovolj točk za uvrstitev v Tokio," je še povedal trenutno 58. igralec na svetu.

Na spletni video konferenci sta spregovorila tudi selektor Miha Mlakar, ki bo najverjetneje še najprej vodil reprezentanco v Davisovem pokalu, ter direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič. Slednji je izpostavil, da je zveza letos kljub "koronski" pandemiji organizirala 110 turnirjev na nacionalni ravni, kar je skupaj naneslo več kot 10.000 dvobojev. Ob tem se je Krušič zahvalil organizatorjem turnirjev, se pravi 84 slovenskim klubom, ki so ob upoštevanju omejitev in ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa uspešno izpeljali vsa tekmovanja.