Bedene se v drugem krogu poslavlja od Marseilla: izločil ga je nekdaj šesti igralec sveta

Aljaž Bedene je sicer dvoboj proti trenutno 58. igralcu lestvice ATP začel dobro in v peti igri prišel do odvzema servisa, ki ga je nato brez težav potrdil za vodstvo s 4:2. Toda izkušeni Gilles Simon se je v osmi igri vrnil in imel v 12. igri priložnost za osvojitev prvega niza. Ljubljančan je žogico za break ubranil, v podaljšani igri pa je bil z 8:6 po seriji minibreakov boljši 35-letnik iz Boulogne-Billancourta.