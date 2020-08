Bedene v drugem krogu mastersa v New Yorku ugnal še 24. igralca sveta

V osmini finala se bo Bedene pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom, ki je izločil Američana Marcosa Girona. 31-letni Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, je uvodni niz dobil v podaljšani igri, v drugem pa je pri vodstvu s 5:4 na servis tekmeca povedel s 30:0. Vendar je Američan izenačil najprej po točkah, nato pa še v nizu na 5:5. Ljubljančan je v 11. igri po svojem začetnem udarcu brez izgubljene točke znova povedel s 6:5. V naslednji igri je Bedene tekmeca ulovil na 30:30 po dvojni napaki, takoj nato pa prišel do prve žogice za zmago.

Američan je z drugim servisom izenačil, nato pa je Slovenec drugo priložnost za 'break' in zmago izkoristil in vnovič slavil na tem turnirju. Bedene je po dveh zmagah v kvalifikacijah dobil še drugo igro na glavnem turnirju. V prvem krogu je sinoči premagal je 18. igralca sveta,Cristiana Garina iz Čila, s 6:4, 6:7 in 6:0. Nocoj igra šeAndreja Klepač, ki se bo skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko v drugem krogu dvojic pomerila z Američankama Jennifer Bradyin Caroline Dolehide.

Izid, 2. krog:

Aljaž Bedene (Slo) - Taylor Fritz (ZDA) 7:6 (5), 7:5.