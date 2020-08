Bedene v prvem krogu Cincinnatija izločil 13. nosilca

Aljaž Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, se bo v drugem krogu 4,2 milijona dolarjev vrednega turnirja pomeril z domačinom Taylorjem Fritzem, 24. igralcem na svetu. 31-letni Ljubljančan bi lahko do zmage prišel prej kot v dveh urah in petdesetih minutah, vendar je v drugem nizu zapravil tri zaključne žogice za zmago. Prvi dve je imel pri rezultatu 5:3 na servis sedem let mlajšega tekmeca, tretjo pa v podaljšani igri. Vmes je še dvakrat serviral za zmago; prvič je pri 30:30 naredil dve zaporedni dvojni napaki, drugič pa je tudi pokleknil v odličnih trenutkih. V tretjem nizu je Aljaž Bedene povsem deklasiral tekmeca in zasluženo prišel do dobrih 43.000 dolarjev ter 45 točk za lestvico ATP.

Izid, 1. krog:

Aljaž Bedene (Slo)- Cristian Garin (Čil/13) 6:4, 6:7 (8), 6:0.