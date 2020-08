Bedene v prvem krogu OP ZDA s Fincem, Juvanova z domačinko

Pred pričetkom drugega grand slama letošnje nenavadne sezone je 19-letna Juvanova na 112. mestu svetovne lestvice WTA, Arconadova pa je na 140. mestu. Juvanova je pred dvema letoma osvojila zlato na olimpijskih igrah mladih v posamični konkurenci in med dvojicami. Naslednje leto se je uvrstila v drugi krog velikega slama v Wimbledonu, kjer jo je po treh nizih ugnala pozneje poražena finalistka in ameriška zvezdnicaSerena Williams.

V začetku letošnjega avgusta se Juvanovi ni uspelo še drugi teden zaporedoma prebiti skozi kvalifikacije turnirja WTA. V Palermu je preskočila vse tri ovire in zmagala tudi v prvem krogu glavnega turnirja, v Pragi pa je pokleknila na drugi stopnički kvalifikacij. 31-letni Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, je v dobri formi. Ljubljančan je 25. avgusta izpadel v tretjem krogu serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku. Po uri in devetih minutah igre ga je v boju za četrtfinale s 6:3 in 6:3 premagal Rus Danil Medvedjev, peti igralec svetovne lestvice. Bedene je tako klonil po štirih zmagah na turnirju. Po dveh slavjih v kvalifikacijah in na glavnem turnirju.