Bedene v Queensu napredoval po hudem boju

Obračun med Bedenetom in de Minauerjem bi moral biti že v torek, a so ga prireditelji turnirja zaradi dežja prestavili na danes. Tudi današnji dvoboj je bil zaradi slabega vremena prekinjen, po premoru pa je smetano pobral Ljubljančan, zmagal je 3:6, 6:4 in 6:4. V naslednjem krogu se bo pomeril z zmagovalcem italijansko-kanadskega dvoboja med Marcom Cecchinatom in Milošem Raonićem. Kanadčan je serviral 24 asov in dobil ta dvoboj s 6:3 in 6:2 in se bo pomeril s Slovencem, ima pa Raonić prednost v medsebojnih dvobojih, saj je dobil oba dosedaj odigrana medsebojna dvoboja, bo pa to njun prvi dvoboj na travi.

Bedene se je na turnir, ki velja za nekakšno generalko pred Wimbledonom in ima nagradni sklad 2.081.830 evrov, prebil prek kvalifikacij. V uvodnem krogu je premagal Estonca Jurgena Zoppa, v drugem pa Španca Roberta Carballesa Baena.