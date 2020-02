Bedene zanesljivo v drugi krog Rotterdama

Tako v prvem kot drugem nizu sta Aljažu Bedenetuuspela dva odvzema servisa nasprotniku, v drugem nizu je Benoit Pairev osmi igri uspel odvzeti servis 30-letnemu Slovencu, a to ni spremenilo poteka dvoboja. Bedenetu sta namreč že takoj na začetku drugega niza uspela dva odvzema začetnega udarca in dvoboj je potem mirno pripeljal do konca.

V drugem krogu Slovenca čaka zmagovalec dvoboja med Poljakom Hubertom Hurkaczomin Grkom Stefanosom Cicipasom, šestim igralcem sveta.

Izid, ATP, Rotterdam, 1. krog:

Aljaž Bedene (Slo) ‒ Benoit Paire (Fra) 6:2, 6:4;

Karen Hačanov (Rus) ‒ Fabio Fognini (Ita/5) 6:3, 6:3;

Felix Auger-Aliassime (Kan) ‒ Jan-Lennard Struff (Nem) 6:3, 1:6, 6:3;

Aleksander Bublik (Kaz) ‒ Gregoire Barrere (Fra) 6:3, 6:7 (2), 6:4.