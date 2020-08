Bedeneta v 3. krogu mastersa v New Yorku izločil peti igralec sveta

New York, 25.08.2020, 21:35 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izpadel v tretjem krogu serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku. Po uri in devetih minutah igre ga je v boju za četrtfinale 4,2 milijona dolarjev vrednega turnirja s 6:3 in 6:3 premagal Rus Danil Medvedjev, peti igralec svetovne lestvice.