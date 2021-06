Beguš se vrača na klop Ribničanov

Robert Beguš je Riko Ribnico prvič vodil v sezoni 2013/14, ekipo prvič popeljal v končnico za prvaka in na koncu na četrto mesto. V naslednji sezoni je klub iz dežele suhe robe državno prvenstvo sklenil mesto nižje, nato pa je prišla ena najboljših sezon, ki je prinesla dve bronasti medalji, tako v prvenstvu kakor tudi v pokalnem tekmovanju. Za tem je Ribnica prvič zaigrala v evropskem pokalu EHF in se preko kvalifikacij uvrstila v skupinski del tekmovanja ter ribniški publiki pričarala izjemne trenutke, še posebej na domači tekmi proti Füchseju iz Berlina. Ekipa je v tisti sezoni osvojila četrto mesto v pokalu Slovenije, po tem turnirju pa so se poti Roberta in kluba razšle.

Novi, stari ribniški trener je nazadnje deloval v Škofji Loki. "Rekel bom, da sem zadovoljen s tem, da me je predsednik Obrstar poklical, da se spet vrnem v Ribnico, kraj, kjer sem vsaj v moškem rokometu dosegal največje uspehe, kraj, ki ima izredno bogato rokometno tradicijo, okolje, ki živi s tem športom in pa predvsem med navijače, ki so res eni boljših v Sloveniji. Zavedam se, da vsaj pet igralcev odhaja in jih bo treba ustrezno nadomestiti. V tistem mojem prvem obdobju so bili nekateri mlajši igralci že bolj zreli, kot npr. Henigman, Grebenc, B. Nosan, sedaj pa imamo kakih osem fantov, ki so malo mlajši, ampak zelo računamo na njih. Morda v tem trenutku še ne, ker se je s fanti, starimi 18 let, težko boriti za Evropo, ampak ponavljam, da zelo računamo na njih in ne glede na to, kakšna bo ekipa, jih bomo počasi vključevali v moštvo. Mislim, da se za prihodnost ribniškega rokometa, kar se tiče domačih igralcev, ni bati. Deloval bom v smeri, da se ribniški rokomet vrne tja, kamor sodi, torej v vrh slovenskega rokometa," je po klubskih družabnih omrežjih sporočil Beguš.