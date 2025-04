Belak in Hribar v Kairu slavili skupno zmago

OGLAS

Belak do skupne zmage na preskoku

Teja Belak je v Kairo odpotovala kot vodilna telovadka sezone na preskoku na svetovni lestvici po petih tekmah - Cottbus, Baku, Antalya, Osijek in Doha. Na zadnji tekmi v Egiptu bi jo lahko s prvega mesta izrinila le še Oksana Čusovitina in to zgolj v primeru zmage. Uzbekistanka pa je bila danes v finalnem nastopu šele šesta - zmagala je Ellie Black pred Severnokorejko Kyong Byol Jo -, tako da je šla skupna zmaga in denarna nagrada 5000 frankov (5300 evrov) v roke Slovenki. Za Belak to ni prva skupna zmaga sezone, v karieri je bila doslej že skupna zmagovalka na preskoku ter tudi na gredi. "Moram priznati, da sem bila danes veliko bolj živčna, ko sem spremljala rezultate, kakor sem, če sama tekmujem. Na koncu se je zame super izteklo. Oksana Čuovitina je zasedla šesto mesto, kar pomeni, da sem v skupnem seštevku vseeno ostala prva. Mislim, da je to res lep dosežek, še sploh potem, ko sem se vrnila po porodu," je uvodoma v pogovoru za STA povedala najboljša telovadka sezone na preskoku.

"Lansko leto sem imela zelo veliko težav, mislim zdravstvenih, nekaj poškodb, tako da tega uspeha letos res nisem pričakovala. No, niti nisem ciljala na to. Dve zmagi v sezoni, eno drugo ter eno sedmo mesto je bilo dovolj za skupno zmago na svetovni lestvici," je dodala Belak, ki ne ve iz glave, kolikokrat v zelo dolgi in uspešni karieri je že osvojila svetovni pokal. Slovenska telovadka bo zdaj v nadaljevanju sezone z visokimi cilji nastopila še na domačem svetovnem izzivu v Kopru, nato jo čaka evropsko prvenstvo, na katerem, kot pravi, sicer ne pričakuje preveč. "Zdaj nas čaka svetovni izziv v Kopru (15. do 18. maj, op. STA), na katerem želim dobro tekmovati predvsem zato, ker je to naša domača tekma in se želim predstaviti v najboljši luči. Potem sledi evropsko prvenstvo, na katerega pa letos ne grem z velikimi cilji, želim si samo izvedbo dveh lepih skokov. Videli bomo, kam me to zdaj z novim pravilnikom v novem olimpijskem ciklu lahko ponese." Nato pa je v izjavi za STA presenetila z odločitvijo, da bo po prvenstvu stare celine sezono predčasno končala in izpustila celotno jesen, vključno s svetovnim prvenstvom. Po izjemno napornem ritmu spomladanske sezone si želi več časa preživeti z otrokoma ter se tako fizično kot psihično odpočiti. "Kar se tiče drugega dela sezone, se pravi jesenskega dela, bom vse tekme izpustila. Odločila sem se, da potrebujem malo premora, zame je bil spomladanski del psihično naporen, predvsem zato, ker imam doma dva majhna otroka in veliko delam zraven. Vsega skupaj se je nabralo, da potrebujem pavzo, tudi moje telo jo potrebuje. Najprej bi rada to vse pozdravila, potem bomo pa videli, kako naprej," je Belak še sporočila iz Egipta.

Na zmagovalnem odru je ob koncu sezone v "top 3" na preskoku končala tudi Tjaša Kysselef, ki je to sezono na svetovnih pokalih nanizala dve drugi (Cottbus, Doha), eno tretje (Baku), peto (Antalya) ter enajsto mesto (Osijek).

Skupno zmago v Kairu slavila tudi Lucija Hribar

Triindvajsetletna slovenska telovadka Lucija Hribar je prvič v karieri slavila skupno zmago v svetovnem pokalu, ki jo je z zadnjim nastopom na finalni tekmi sezone kronala z drugim mestom. Za prikazano je prejela oceno 13,133. Z zmago je navdušila tudi Kaylia Nemour, ki je nastopila na prvi veliki tekmi po olimpijskih igrah v Franciji in dokazala svoje mojstrstvo s 14,533 točke.

"Z današnjo vajo v finalu sem zelo zadovoljna, saj sem naredila zelo lepo vajo, tako kot v kvalifikacijah in sem si priborila s tem drugo mesto. Tekmovala sem tudi z olimpijsko prvakinjo Nemour in sem zelo vesela, da sem se lahko z njo pomerila, saj je moja velika vzornica na bradlji," je uvodoma ob uspehu iz Kaira sporočila Hribar, ki je že v petek prvič v karieri postala skupna zmagovalka sezone. "Letošnji uspehi na svetovnih pokalih so mi prinesli skupno zmago v seštevku, česar sem zelo vesela, saj dokazujejo, da sem zelo napredovala in sem na bradlji konkurenčna tudi najboljšim. Veliko mi pomeni, da mi je to uspelo," je o skupnem slavju dejala slovenska olimpijka iz Pariza. Kot je dodala, se bo zdaj najprej pripravila na domači svetovni izziv v Kopru. "V nadaljnji spomladanski sezoni me čaka najprej Koper, nato pa še evropsko prvenstvo, in upam, da mi bo šlo čim boljše in da bom dosegla še kakšen tako dober uspeh, kot v prvem delu sezone," si je zaželela Hribar.

