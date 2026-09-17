Evropsko prvenstvo v odbojki: Belgija premagala Srbijo, Grki tretji

Na odbojkarskem EP so bili vsi udeleženci izločilnih bojev znani že v sredo, danes pa v skupinah A in C poteka zadnji dan predtekmovanja, po katerem bodo znane končne uvrstitve v skupinah in pari osmine finala.
V skupini A v italijanski Modeni bo za slovensko javnost precej bolj pomemben večerni obračun med Slovenijo in Italijo, na katerem imajo slovenski odbojkarji še matematične možnosti, da končajo na vrhu skupine. Slabši kot drugi Slovenci ne morejo več biti. Grki, ki so v ponedeljek presenetljivo premagali Slovence, so bili danes s 3:1 boljši od Slovakov in si s tretjo zmago zagotovili tretje mesto v skupini, saj imajo točko več od Čehov. Ti so prav tako nanizali tri zmage in dva poraza. Slovaška je prvenstvo končala brez zmage s petimi porazi.
V skupini C v finskem Tampereju je bilo pred zadnjim dnem še marsikaj odprto. V osrednji vlogi so bili Belgijci, ki bi jih Srbi lahko prehiteli na drugem mestu, sami pa so napadali vodilni položaj v skupini. Belgijci so bili na koncu prepričljivi in prišli do četrte zmage.
Po zmagah so se začasno na vrhu skupine izenačili s Finci, a gostitelje ob 19. uri čaka dvoboj z Estonijo, ki nima več možnosti za napredovanje. Finci za prvo mesto v skupini potrebujejo zmago, s tem bi jih imeli pet in bi prehiteli Belgijce kljub manjšemu številu točk. V primeru poraza gostiteljev bodo s prvim mestom iz skupine napredovali Belgijci.
Reprezentance v skupini B v bolgarski Sofiji in skupini D v romunski Cluj-Napoci so zadnje tekme skupinskega dela odigrali že v sredo, tako da je polovica parov osmine finala, ti bodo tekme igrali v bolgarski prestolnici, že znanih. To so Poljska - Latvija, Nemčija - Bolgarija, Ukrajina - Romunija ter Francija - Portugalska.
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