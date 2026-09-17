Evropsko prvenstvo v odbojki: Belgija premagala Srbijo, Grki tretji

Na odbojkarskem EP so bili vsi udeleženci izločilnih bojev znani že v sredo, danes pa v skupinah A in C poteka zadnji dan predtekmovanja, po katerem bodo znane končne uvrstitve v skupinah in pari osmine finala.

V skupini A v italijanski Modeni bo za slovensko javnost precej bolj pomemben večerni obračun med Slovenijo in Italijo, na katerem imajo slovenski odbojkarji še matematične možnosti, da končajo na vrhu skupine. Slabši kot drugi Slovenci ne morejo več biti. Grki, ki so v ponedeljek presenetljivo premagali Slovence, so bili danes s 3:1 boljši od Slovakov in si s tretjo zmago zagotovili tretje mesto v skupini, saj imajo točko več od Čehov. Ti so prav tako nanizali tri zmage in dva poraza. Slovaška je prvenstvo končala brez zmage s petimi porazi.