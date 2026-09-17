Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Evropsko prvenstvo v odbojki: Belgija premagala Srbijo, Grki tretji

Modena, 17. 09. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Grška odbojkarska reprezentanca

Belgijski odbojkarji so zadnji dan predtekmovanja na evropskem prvenstvu s 3:0 premagali Srbijo. S prepričljivo zmago so skočili na prvo mesto skupine C, a se tja lahko vrnejo Finci, če bodo zvečer premagali Estonce. Srbi bodo končali na tretjem mestu. V "slovenski skupini" A so Grki s 3:1 premagali Slovake in na tretjem metu prehiteli Čehe.

Na odbojkarskem EP so bili vsi udeleženci izločilnih bojev znani že v sredo, danes pa v skupinah A in C poteka zadnji dan predtekmovanja, po katerem bodo znane končne uvrstitve v skupinah in pari osmine finala.

V skupini A v italijanski Modeni bo za slovensko javnost precej bolj pomemben večerni obračun med Slovenijo in Italijo, na katerem imajo slovenski odbojkarji še matematične možnosti, da končajo na vrhu skupine. Slabši kot drugi Slovenci ne morejo več biti. Grki, ki so v ponedeljek presenetljivo premagali Slovence, so bili danes s 3:1 boljši od Slovakov in si s tretjo zmago zagotovili tretje mesto v skupini, saj imajo točko več od Čehov. Ti so prav tako nanizali tri zmage in dva poraza. Slovaška je prvenstvo končala brez zmage s petimi porazi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V skupini C v finskem Tampereju je bilo pred zadnjim dnem še marsikaj odprto. V osrednji vlogi so bili Belgijci, ki bi jih Srbi lahko prehiteli na drugem mestu, sami pa so napadali vodilni položaj v skupini. Belgijci so bili na koncu prepričljivi in prišli do četrte zmage.

Po zmagah so se začasno na vrhu skupine izenačili s Finci, a gostitelje ob 19. uri čaka dvoboj z Estonijo, ki nima več možnosti za napredovanje. Finci za prvo mesto v skupini potrebujejo zmago, s tem bi jih imeli pet in bi prehiteli Belgijce kljub manjšemu številu točk. V primeru poraza gostiteljev bodo s prvim mestom iz skupine napredovali Belgijci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reprezentance v skupini B v bolgarski Sofiji in skupini D v romunski Cluj-Napoci so zadnje tekme skupinskega dela odigrali že v sredo, tako da je polovica parov osmine finala, ti bodo tekme igrali v bolgarski prestolnici, že znanih. To so Poljska - Latvija, Nemčija - Bolgarija, Ukrajina - Romunija ter Francija - Portugalska.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
odbojka evropsko prvenstvo belgija srbija sport

Velika okrepitev za Slovenijo: Čebulj se vrača po dveh letih

Pogumno ali noro? Veslači in kanuisti bodo tekmovali na reki, kjer živijo krokodili ljudožerci

24ur.com Slovenke pometle z Madžarkami in zasedle tretje mesto v skupini
24ur.com Slovenci prvi v skupini, za četrtfinale proti Nizozemcem
24ur.com Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Poljakinjam
24ur.com Slovenija s 3:0 premagala Finsko in naredila velik korak k uvrstitvi na EP
24ur.com Turški odbojkarji presenetili Ruse, Poljaki in Srbi zanesljivi
24ur.com Slovenci še drugič porazili Nemce in si zagotovili četrtfinalno vstopnico!
24ur.com Predčasno v četrtfinalu EP
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Otrok si ne bo zapomnil, ali ste imeli vedno prav
Otrok si ne bo zapomnil, ali ste imeli vedno prav
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Njegov obraz sproža val ugibanj
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
vizita
Portal
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Poštar izginil z denarjem za pokojnine, zdaj so ga ujeli na meji
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
moskisvet
Portal
Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961