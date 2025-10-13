'Belgijke niso več rokometne eksotinje'

V tem tednu slovensko žensko rokometno reprezentanco čakata uvodni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026. Izbranke Dragana Adžića se bodo v sredo v Kopru pomerile z Belgijo, v nedeljo pa jih v Bitoli čaka še obračun s Severno Makedonijo.

Slovenske rokometašice so se zbrale v Izoli in začele sklepne priprave na prva kvalifikacijska dvoboja. Na tekmice so začele pogledovati že v septembru, ko je bil na sporedu prvi pripravljalni ciklus. Tako tedaj kot sedaj se je reprezentanca zbrala v okrnjeni zasedbi. Poleg zaradi materinskih obveznosti ni Nine Zulić, tik pred pripravami je zbolela mlada krožna napadalka Lana Puncer, po poškodbi pa za igro ni nared kapetanka Tjaša Stanko. Slednja je sicer pripotovala na priprave na Obalo in so ekipi po najboljših močeh skušala pomagati z roba igrišča.

Dragan Adžić FOTO: Profimedia icon-expand

ž"Vsa ostala dekleta so na zbor prispela zdrava. Verjamem, da bodo izkoristile odlično priložnost, da se prikažejo v najboljši luči in dostojno ter na pravi način zastopale barve Slovenije. Dve zmagi v uvodnem delu bi bili izjemnega pomena," je pogled na kader, ki ga ima na voljo, strnil selektor Adžić.

Prvi preizkus slovenske rokometašice čaka že dva dneva po tokratnem zboru. V Areni Bonifika se bodo pomerile z Belgijo. Belgijska reprezentanca, ki bo na slovensko Obalo prispela že v ponedeljkovem večeru, do danes še ni nastopila na sklepnem turnirju evropske elite. V sklepnem delu kvalifikacij si je mesto zagotovila z zmagama proti Luksemburgu (33:23) in Cipru (21:18), nase pa opozorila v prvem delu kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo, ko je pred letom dni po porazu proti Kosovu (28:32) ugnala Bosno in Hercegovino (28:27).

Ana Abina FOTO: Profimedia icon-expand

"Ogledali smo si kvalifikacijska dvoboja za svetovno prvenstvo, na katerih je belgijska reprezentanca igrala tudi proti zasedbi Bosne in Hercegovine. Videli smo, da se ženski rokomet v Belgiji razvija. Nam bo ta tekma velikega pomena kot vsaka druga, ki je tekmovalnega značaja. Verjamem, da jo bomo v sredo pred publiko v Kopru odigrali kakovostno, dobro vzdušje pa izkoristili tudi za čim boljšo pripravo na naslednji preizkus," je o tekmicah za uradno spletno stran RZS povedal Adžić.

Maja Vojnovič FOTO: Profimedia icon-expand

"Belgijk pretirano ne poznamo, saj se z njimi še nismo pomerile. Vemo, da gre za mlado ekipo, ki pa je nikakor ne bomo podcenjevale. Tudi one bodo v Kopru želele pokazati, da znajo igrati dober rokomet. Uvoden kvalifikacijski obračun moramo odigrati osredotočeno, po najboljših močeh in z jasnim ciljem, ki je prva zmaga," pa je odločno dejala prva slovenska vratarka Maja Vojnovič. V skupini 3 nastopa še Nemčija, ki bo slovenska tekmica dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu, medtem ko povratni tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo sledita v aprilu prihodnje leto.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Poleg vseh petih gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene tudi Danska, Norveška in Madžarska, nosilke kolajn z evropskega prvenstva 2024.