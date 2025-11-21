Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Zmaji po trdem boju do zmage v Beljaku

Beljak , 21. 11. 2025 21.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , J.B.
Komentarji
1

Hokejisti Olimpije so v 21. krogu ICEHL v gosteh premagali Beljak s 3:2 in se z zmago zavihteli na vrh lestvice. Zablestel je rezervni vratar Luka Kolin, branil je v odsotnosti Lukaša Horaka in zbral kar 51 obramb.

Za Olimpijo je prvi gol v 31. minuti dosegel Nicolai Meyer, ki je izenačil na 1:1. Sledila sta še dva hitra zadetka zmajev, najprej je bil uspešen Žiga Mehle, nato pa še Žiga Pance v 39. minuti. Beljak je v zadnji tretjini pritisnil, približno na polovici tudi prišel do izenačenja, vendar je obramba zmajev zdržala pri 2:3 za izjemno pomembno zmago. 

Več sledi! 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga ICEHL, 21. november, izid:

VSV Beljak – Olimpija 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Hancock 26., 50.; Meyer 31., Mehle 36., Pance 39.

beljak olimpija hokej icehl
Naslednji članek

Italijani prvi finalisti Davisovega pokala

Naslednji članek

Pogačar s tekmeci uživa v padlu in dirkanju na simulatorju

SORODNI ČLANKI

Kopitar prispeval gol ob tesnem porazu Kingsov proti San Joseju

Zimzeleni Ovečkin z 904. golom pripomogel k novi zmagi Washingtona

19-letni Slovenec dosegel svoj prvenec v hokejski ligi prvakov

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
21. 11. 2025 21.57
+1
super,bravo Olimpija
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363