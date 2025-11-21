Zmaji po trdem boju do zmage v Beljaku

Za Olimpijo je prvi gol v 31. minuti dosegel Nicolai Meyer, ki je izenačil na 1:1. Sledila sta še dva hitra zadetka zmajev, najprej je bil uspešen Žiga Mehle, nato pa še Žiga Pance v 39. minuti. Beljak je v zadnji tretjini pritisnil, približno na polovici tudi prišel do izenačenja, vendar je obramba zmajev zdržala pri 2:3 za izjemno pomembno zmago.

