Zmaji po trdem boju do zmage v Beljaku

Za Olimpijo je prvi gol v 31. minuti dosegel Nicolai Meyer, ki je izenačil na 1:1. Sledila sta še dva hitra zadetka zmajev, najprej je bil uspešen Žiga Mehle, nato pa še Žiga Pance v 39. minuti. Beljak je v zadnji tretjini pritisnil, približno na polovici tudi prišel do izenačenja, vendar je obramba zmajev zdržala pri 2:3 za izjemno pomembno zmago.
Liga ICEHL, 21. november, izid:
VSV Beljak – Olimpija 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Hancock 26., 50.; Meyer 31., Mehle 36., Pance 39.
