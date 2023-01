Benavides in Al-Atijah najboljša na Dakarju, Mulec 24., Marčič 50.

Price je v današnji etapi na drugem mestu zaostal 55 sekund in se poslovil od končnega prvega mesta. Tretji skupno je bil Američan Skyler Howes , sicer peti v zadnji etapi (+3:45), skupno je zaostal pet minut in štiri sekunde.

Za Kevina Benavidesa je bila letošnja zmaga druga v karieri, potem ko je bil najboljši še leta 2021. Argentinec je v zadnjo, 14. etapo od Al-Hofufa do Damama, začel z 12 sekundami zaostanka v skupnem seštevku za Avstralcem Tobyjem Priceom . Po 136 km hitrostne preizkušnje in 281 km povezovalne etape pa je Avstralca na koncu ugnal za vsega 43 sekund.

Simon Marčič je bil tokrat 70. med 89 tekmovalci, ki so prišli v cilj najtežjega relija na svetu. Mariborčan je v etapi zaostal 51:20 minut, prejel pa je tudi 11 minut kazenskega pribitka. Marčič je v kategoriji originals zasedel šesto mesto, kar je njegova druga najboljša uvrstitev. Pred dvema letoma je bil v tej kategoriji peti, skupno pa 36., kar ostajata njegovi najboljši uvrstitvi. Skupno je bil letos 50. z zaostankom 14 ur, 18 minut in 58 sekund.

Toni Mulec je etapo končal na 23. mestu (+12:56), skupno pa je ob sploh prvem nastopu Korošec na Dakarju zasedel 24. mesto oziroma deveto v razvrsitvi rally2. Za zmagovalcem je po 14 etapah zaostal 5 ur, 20 minut in 29 sekund.

Loeb do rekorda, a ne tudi skupne zmage

Med avtomobilisti je Naser Al-Atijah ubranil lansko zmago in slavil petič po letih 2011, 2015, 2019 in 2022. S tem je med avtomobilisti zdaj na drugem mestu večne lestvice. Pred njim je le Francoz Stephane Peterhansel, ki je slavil osemkrat. Peterhansel je tudi med motociklisti slavil šestkrat in ostaja rekorder s skupno 14 zmagami.

Po 14 etapah je imel več kot uro in 20 minut naskoka pred Francozom Sebastienom Loebom. Ta je sicer na letošnjem reliju postavil rekord po zaporednih etapnih zmagah. Šest jih je dobil med osmo in 13. etapo ter v tem pogledu presegel Finca Arija Vatanena iz leta 1989. Tretje mesto je v skupnem seštevku med avtomobilisti zasedel Brazilec Lucas Moraes, zaostal je več kot uro in 38 minut.

Današnja etapa je pripadla Francozu Guerlainu Chicheritu, ki je slavil pred Švedom Mattiasom Ekströmom in Argentincem Sebastianom Halpernom.

Reli Dakar sicer prirejajo vse od leta 1979, zadnje štiri izdaje pa so organizirali v Savdski Arabiji. Reli bo tam po besedah direktorja preizkušnje Davida Castere, ki ga navaja francoska tiskovna agencija AFP, vsaj še naslednjih nekaj let.