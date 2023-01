Benavidesu 13. etapa, Mulec 24., Marčič 49.

Med avtomobilisti je svojo šesto zaporedno etapno zmago na etapi od Šajbe do Al Hofufa dosegel Francoz Sebastien Loeb. To je več kot kateri koli drugi voznik relija Dakarja pred njim, vendar ostaja drugi v skupnem seštevku, z zaostankom ure in 21 minut za vodilnim. S šestimi zaporednimi etapnimi zmagami je Loeb presegel rekord Finca Arija Vatanena iz leta 1989.

Vodilni dirkač Toyote Naser Al-Atijah, štirikratni zmagovalec Dakarja (2011, 2015, 2019 in 2022), je bil tokrat drugi.